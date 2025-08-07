اليونان قد تمدد حظر اللجوء من شمال أفريقيا إذا تجدد تدفق المهاجرين

قال وزير الهجرة اليوناني أثناسيوس بلفريس، اليوم الخميس “إن أثينا قد تمدد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي إذا عادت تدفقات المهاجرين من ليبيا للارتفاع مرة أخرى”.

وفي يوليو تموز، أوقفت حكومة يمين الوسط النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية.

وقال بلفريس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية إنه لا يستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك “أزمة جديدة”.

وتراجع وصول المهاجرين بشكل غير مشروع إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ من 2642 شخصا في الأسبوع الأول من يوليو تموز إلى 900 في كامل الفترة منذ ذلك الحين حتى الآن.

وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام إنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من قبل اليونان.

وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

وكانت اليونان في صدارة أزمة هجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما مر مئات الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزر اليونان وبرها الرئيسي.