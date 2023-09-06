اليونان.. وفاة اثنين و3 مفقودين جراء العاصفة دانيال

قالت إدارة الإطفاء في اليونان إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وفُقد ثلاثة الأربعاء إذ غمرت مياه أمطار غزيرة منازل وشركات وألحقت أضرارا بالبنية التحتية في وسط البلاد.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تجتاح اليونان منذ يوم الاثنين 4\9\2023، في انهيارات أرضية دمرت جسرا كما أسفرت عن انهيار أعمدة كهرباء وجرفت عشرات السيارات في المياه الموحلة، وذلك بعد أيام من اندلاع حريق في غابات بشمال البلاد أزهق أرواحا.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم انتشال جثة امرأة مسنة قرب حي في منطقة بيليون الجنوبية بوسط البلاد الأربعاء، مما يرفع عدد القتلى إلى اثنين جراء أحوال الطقس بالغة السوء.

وقالت إدارة الإطفاء لرويترز “عُثر على الجثة تحت كومة من الأشجار”، مضيفة أن عملية الإنقاذ مستمرة بحثا عن ثلاثة مفقودين.

ولقي رجل حتفه أمس الثلاثاء 5\9\2023 بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فولوس الساحلية على خليج باجاسيتك.

وأصدرت الشرطة الأربعاء تحذيرات مرورية في مدينتي تريكالا وكارديتسا إذ إنه من المتوقع أن تشتد العاصفة المصاحبة لهطول الأمطار مجددا في وقت لاحق من اليوم.

وفي شمال غرب تركيا، قالت محطة تي.آر.تي خبر التركية الرسمية الأربعاء إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة.