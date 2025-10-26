اليونسكو توقف مشاريعها في مناطق الحوثيين بعد انتهاكات ضد التراث اليمني

قال محمد جميح، مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن المنظمة قررت وقف مشاريعها التطويرية في مدينة صنعاء القديمة والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عقب ما وصفه بـ”ممارسات عبثية” طالت التراث اليمني وموظفي المنظمة.

وأوضح جميح في بيان أن الحوثيين شوّهوا معالم صنعاء التاريخية عبر تعليق الشعارات والملصقات، واستخدام مواد بناء مخالفة، واعتقال موظفين تابعين لليونسكو، ما دفع المنظمة إلى نقل مشاريعها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأضاف أن صنعاء، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1986، فقدت مشاريع حماية وترميم مهمة نتيجة هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن مظاهر “العبث” امتدت أيضاً إلى مدينة شبام التاريخية في حضرموت، التي تُعد أحد أهم مواقع التراث العالمي في اليمن.

وحذر جميح من أن استمرار هذه الممارسات قد يعرّض شبام وصنعاء لخطر فقدان الدعم الدولي، داعياً إلى احترام القوانين الخاصة بحماية التراث والحفاظ على الهوية المعمارية الفريدة للمدن التاريخية اليمنية.