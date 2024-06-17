اليونيسف: أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي

صرّح جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بأن الأوضاع في قطاع غزة لا تتناسب مع حياة الأطفال، حيث يعيشون في “رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي”.

وأكد إلدر أن “قتل الأطفال والدمار في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة”، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي تحدثه الحرب على الصبيان والفتيات يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب على غزة هي حرب على الأطفال”.

وأشار إلى أن استمرار العنف والدمار له تأثير كارثي على الجيل الناشئ في غزة، مما يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، ويضع مستقبلهم على المحك. شدد إلدر على ضرورة حماية الأطفال ووقف الأعمال العدائية لضمان مستقبل آمن ومستقر لهم.

وأفاد بأن “المشاهد التي رصدتها في المستشفيات خلال زيارتي لقطاع غزة فظيعة والأطباء هنا يتحلون بروح هائلة”، مبينا أنه خلال الحرب على غزة قتل أكبر عدد من زملائه في الأمم المتحدة، أكثر من أي صراع آخر في تاريخ الأمم المتحدة.

يذكر أنه للمرة الأولى، أضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوات المسلحة الإسرائيلية إلى “قائمة العار” التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ونسبت الأمم المتحدة بالفعل أكثر من 8700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية بين 2015 و2022. لكن في 2023، يفترض أن حجم الانتهاكات كان أكبر من أن يتجاهله الأمين العام.

وخلص تقريره الجديد إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 انتهاكا، بما فيه قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وأشار التقرير أيضا إلى أكثر عن 23 ألف انتهاكا جسيما أبلغ عنها، لكن لم يتم التحقق منها، من قبل جميع الأطراف ضد 19887 طفلا فلسطينيا.