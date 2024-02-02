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اليونيسف: جميع أطفال غزة تقريباً بحاجة إلى دعم نفسي

منذ 6 دقائق
نازحون فلسطينيون على عربة ينتقلون إلى جنوب غزة

نازحون فلسطينيون على عربة ينتقلون إلى جنوب غزة

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريبا في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وقال جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الأطفال “تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية. ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف”.

وتابع “قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل”.

    المصدر :
  • رويترز

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