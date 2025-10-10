الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات بشكل كامل إلى غزة

فلسطينيون نازحون يسيرون جنوباً هاربين من مدينة غزة، عقب أمر إخلاء إسرائيلي، وسط عملية عسكرية إسرائيلية، مدينة غزة، 2 أكتوبر 2025. رويترز

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، محذرة من خطر ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم يونيسف “الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضا الرضع، نظرا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفا من أي وقت مضى”.

هذا وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده ستقدم 29 مليون يورو (34 مليون دولار) مساعدة إنسانية فورية لغزة، وذلك في أعقاب مصادقة إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر ميرتس على منصة إكس “سنقدم 29 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وسنوجه الدعوة، مع مصر، إلى مؤتمر لإعادة إعمار غزة”.

وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 10\10\2025، أن وقف النار دخل حيز التنفيذ الليلة. وأضاف أن الغارات الجوية توقفت، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

كما أوضح أن “قواته ستكمل قريباً الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

فيما أكدت معلومات العربية أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم الشاطئ الشمالي في غزة.

كما أضاف أن الفرقة 36 “فرقة غولاني” بدأت تسحب آلياتها من القطاع، لافتاً إلى أن بعض النازحين عادوا لتفقد منازلهم المدمرة في مخيم الشاطئ الشمالي.

أتى ذلك، بعدما أعلن كبير مفاوضي حماس، خليل الحيّة، الذي نجا الشهر الماضي من استهداف إسرائيلي في الدوحة، أمس، أن الحركة تسلّمت “ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية مؤكدين جميعاً أن الحرب انتهت بشكل تام”.

كما جاء فيما ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان أمس أيضاً أن “الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا في غضون 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليه”.

وأوضحت أنه يتعين على حماس بموجب الاتفاق أن “تُفرج عن جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي بحلول يوم الاثنين”.

كما أضافت أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة.

