السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونيسيف: ما يجري في قطاع غزة "حرب على الأطفال"

منذ ساعتين
أطفال من غزة بانتظار طابور الطعام

أطفال من غزة بانتظار طابور الطعام (رويترز)

A A A
طباعة المقال

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر من الآثار الخطيرة التي تواجه أطفال غزة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن منظمة اليونيسيف تصف ما يجري في القطاع بأنه “حرب على الأطفال”.

وأكد إلدر -في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول- أن غزة لم تعد مكانا مناسبا للعيش بالنسبة إلى الأطفال بسبب الحرب، إذ يتعرضون للاستهداف ولضغوط نفسية كبيرة، ودعا لوقف الحرب لتجنيبهم مزيدا من الويلات.

وقال المسؤول الأممي -الذي زار غزة مرتين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن الأطفال عادة ما يتضررون جراء الحروب، فهم الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع، وغالبا ما يشكلون نحو 20% من قتلى الحروب، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40%، إذ قتلت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طفل منذ بداية الحرب والرقم في تصاعد.

وأشار إلى أن نحو مليون طفل يعيشون في القطاع في ظروف يسودها اليأس والجوع، وقال إن الفلسطينيين في غزة عموما يعيشون تحت وطأة الحرب واليأس، وإن “الناس متعبون للغاية، هناك العديد من الجائعين، ولا يزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري (هجوم بري) على مدينة رفح” جنوبي القطاع.

مستشفى الشفاء

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن القوات الإسرائيلية التي تقاتل في غزة قتلت أكثر من 170 مسلحا خلال مداهمتها المستمرة منذ أيام على المستشفى الرئيسي في القطاع الفلسطيني.

دخلت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وتعكف على تمشيط المجمع المترامي الأطراف الذي يقول الجيش إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة لحركة حماس ومقاتلين فلسطينيين آخرين.

كان مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة قبل الحرب، وأصبح الآن واحدا من مرافق الرعاية الصحية القليلة التي لا تزال تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ولجأ إليه أيضا مدنيون نازحون.

وقال الجيش يوم الخميس إن أكثر من 350 من مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي اعتقلوا حتى الآن في المستشفى، وهو أكبر عدد يعتقل في نفس الوقت منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول.

وتنفي حماس والطاقم الطبي استخدام المجمع لأغراض حربية أو لإيواء مقاتلين.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال متحدثون باسم حماس إن القتلى المشار إليهم في البيانات الإسرائيلية السابقة ليسوا مقاتلين بل مرضى ونازحين، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الحرب الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    مجلس الحرب يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي
    ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تخبط واضطراب في قرارات الجيش الإسرائيلي.. تمديد خدمة الجنود 4 أشهر!

    الأكثر قراءة

    شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
    كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
    غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
    صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
    السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
    عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!