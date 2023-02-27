اميركا ترحب بزيارة وزير الخارجية السعودي لكييف

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الاثنين إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان السعودية تقديم 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين في زيارة مفاجئة إلى كييف في مطلع الأسبوع.

وفي وقت سابق أكد رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، الاثنين، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون “نشطة للغاية” لحسم مسار المعارك.

وأضاف في مقابلة لإذاعة “صوت أميركا” أن الأمر لا يتعلق بمنطقة دونيتسك أو منطقة لوغانسك وإنما في كل أوكرانيا، مشيرا إلى أن “روسيا ليست مستعدة لأعمال عدائية طويلة الأمد.. أنا أخبر بهذا بالفعل بصفتي رئيس وكالة المخابرات”.

يشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا كانت أتمت قبل أيام، عامها الثاني، وسط غموض تام لمصير النزاع.