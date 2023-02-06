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اميركا تستعد لفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الألومنيوم الروسي

منذ 8 دقائق
علم اميركا

علم اميركا

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تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على الألومنيوم روسي الصنع، في أقرب فرصة هذا الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتسعى واشنطن لمواصلة الضغط على موسكو مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، حيث يشدد الغرب عقوباته على روسيا لحرمانها من جزء من مواردها الخارجية التي تمول بها حملتها العسكرية.

وقالت مصادر لوكالة بلومبرغ، إن أميركا تدرس هذه الخطوة منذ شهور. وأضافوا أن الولايات المتحدة تستهدف أيضا الألومنيوم الروسي لأن موسكو تتخلص منه بأسعار منخفضة في السوق الأميركية وتضر بالشركات في الولايات المتحدة.

وفي حال إقرار هذه التعريفة الجمركية المرتفعة، فإنها ستنهي فعليا واردات الولايات المتحدة من المعدن الروسي.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للألومنيوم في العالم، ويمثل المعدن الروسي حوالي 10 بالمئة من واردات الألومنيوم الأميركية.

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