اميركا تعلن عزمها تمويل صندوق الأمازون بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تمويل برامج لحماية غابات الأمازون في البرازيل، جاء ذلك في بيان مشترك وقعه البلدان أمس الجمعة 10\2\2023 عقب اجتماع قمة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وهذا أول لقاء يجمع بين الرئيسين الأمريكي والبرازيلي في واشنطن منذ فوز دا سيلفا في الانتخابات أواخر العام الماضي.

وذكر البيان المشترك أن الزعيمين ناقشا مجالات التعاون مثل مكافحة إزالة الغابات وتعزيز الطاقة النظيفة وكذلك ممارسات الزراعة منخفضة الكربون.

وقال البيان إنه “في إطار هذه الجهود، أعلنت الولايات المتحدة عزمها العمل مع الكونجرس لتوفير الأموال لبرامج حماية منطقة الأمازون البرازيلية والحفاظ عليها بما يشمل الدعم الأولي لصندوق الأمازون”.

وتم إنشاء صندوق الأمازون من قبل ألمانيا والنرويج لدعم حماية الغابات المطيرة ومشاريع التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، قال لولا إنه يتوقع أن تنضم الولايات المتحدة إلى صندوق متعدد الأطراف يهدف إلى مكافحة إزالة الغابات في الأمازون بعد أن تحدث مع بايدن عن ضرورة تلقي الدول التي تحافظ على غاباتها المطيرة الدعم من الدول الغنية.