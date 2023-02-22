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اميركا.. عاصفة شتوية قد تؤدي لتساقط قياسي للثلوج

منذ 5 دقائق
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

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قد تتسبب عاصفة شتوية، تنتشر في غرب الولايات المتحدة واتجهت نحو السهول العظمى والغرب الأوسط أمس الثلاثاء 21\2\2023، في حدوث عواصف ثلجية وبرودة قارسة وتساقط قياسي للثلوج، مما يزيد من خطورة الحركة على الطرق ويؤدي لارتباك في النقل الجوي.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وثلجية ورياح قوية لمناطق واسعة في غرب وشمال وسط الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوح إلى 61 سنتيمترا وسرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق حتى الخميس.

وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا أمس الثلاثاء 21\2\2023.

وحث مسؤولو المرور في مينيسوتا ونبراسكا وساوث ونورث داكوتا سائقي السيارات على القيادة ببطء أو الابتعاد عن الطرق تماما خلال اليومين المقبلين.

وأظهر موقع فلايت أوير.كوم أن الطقس تسبب إجمالا في تأجيل أو إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء 21\2\2023.

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