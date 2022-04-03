الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اميركا وفرنسا تندّدان: الصور الآتية من بوتشا مؤلمة ولا تُحتمل

3 - أبريل - 2022
ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن

ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن صور القتلى من المدنيين الأوكرانيين الذين عُثر عليهم في بلدة بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية كانت “مؤلمة للغاية” وإنه يجب محاسبة المسؤولين عن أي جريمة حرب.

تصريحات بلينكن جاءت خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الأحد بعد يوم من دخول القوات الأوكرانية في البلدة القريبة من كييف وعثورها على ما قال مسؤولون وشهود إنها جثث ما يقرب من 300 مدني قتلتهم القوات الروسية.

وقال بلينكن “لا يسعنا إلا أن نعتبر هذه الصور مؤلمة للغاية”، وذلك قبل أن يشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إنها تعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب وإنها تساعد في جمع الأدلة.

ولم يردّ بلينكن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية قد ارتكبت إبادة جماعية.وقال “سنبحث بجدية ونوثق كل ما نراه، ونجمعه للتأكد من أن المؤسسات والمنظمات ذات الصلة تبحث في هذا الأمر، بما في ذلك وزارة الخارجية”.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدوره ندّد بـ “إعدام واغتيال” المدنيين في بوتشا.

وطالب بمحاسبة السلطات الروسية عن جريمة بوتشا ،واصفًا الصور الآتية من مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها لا تحتمل.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
    صالح يطالب بفتح تحقيق عاجل عن أسباب استمرار انقطاع الكهرباء
    بوريس جونسون
    أزمة خلافة جونسون مستمرة.. وتوقعات بازدياد عدد المرشحين
    يائير لابيد
    إسرائيل ترد على طلب مصر حول تقارير المقبرة الجماعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    اطلاق نار
    قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟