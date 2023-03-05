امير قطر يعبر عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا وقال إن من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.

وجاء هذا خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الدوحة.

هذا وقد ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا فجر الاثنين 6\2\2023، فيما تراوح عدد الضحايا بين البلدين، في تركيا 45 ألفا مما يرفع الإجمالي إلى حوالي 51 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وكانت منطقة شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد هي الأكثر تضررا بالزلزال.