الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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انتاج العراق للنفط يرتفع بنحو 69 ألف برميل يوميا

منذ ساعة واحدة
حقل نفطي في العراق

حقل نفطي في العراق

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أظهرت البيانات الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والتي اطّلعت عليها رويترز، الأربعاء أن العراق ضخ 4.584 مليون برميل من النفط يوميا في شهر يوليو تموز بزيادة 69 ألف برميل يوميا عن يونيو حزيران.

وبحسب أرقام الإنتاج، زاد إنتاج العراق بشكل طفيف عن حصته المحددة وفقا لأوبك+ عند 4.580 مليون برميل يوميا لشهر يوليو تموز.

وتستخدم أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، متوسط أرقام الإنتاج وفقا للمصادر الثانوية لتحديد مدى الامتثال بحصص الإنتاج.

ووضعت مصادر ثانوية إنتاج العراق بما يقل في المتوسط بنحو 34 ألف برميل يوميا عن حصته في الربع الثاني، وبما يقل 75 ألف برميل يوميا عن حصته في يونيو حزيران.

وسيُنشر متوسط أرقام الإنتاج وفقا لمصدر ثانوي عن شهر يوليو تموز في تقرير أوبك+ الشهري المقرر صدوره غدا الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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