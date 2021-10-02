انتخابات العراق.. أسباب عدم شمول "الحشد" بالتصويت الخاص

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن “حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ بالتصويت العام”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “المفوضية حريصة على مشاركة المواطنين العراقيين، الناخبين والمرشحين، وقد خاطبت هيئة الحشد الشعبي لتزويدها بأسماء منتسبيها، لوضعهم في سجل الناخبين الخاص، وإصدار بطاقات بيومترية للتصويت الخاص”.

وأضافت أن “هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيها، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الشعبي إلى المفوضية”.

وتابعت “قد تكون الأسباب أمنية، أو إدارية وتنظيمية، لكن مفوضية الانتخابات حريصة على مشاركة جميع العراقيين”.

وستنطلق الانتخابات في العراق يوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف ورقابة دولية ومحلية لضمان نزاهتها.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد أكدت في وقت سابق، أن “استعداداتها جارية على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة من أجل توفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للناخبين والمرشحين، مع توفير الحماية للمراكز الانتخابية والصناديق في مخازن المواد اللوجستية”.

وأشارت إلى أن “لديها خطة لمنع تأثير السلاح المنفلت على سير العملية الانتخابية، وحماية المرشحين والناخبين وأماكن إجراء الانتخابات”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في يوليو الماضي، المصادقة على الأعداد النهائية للناخبين، فيما حددت أعداد من يحق لهم التصويت العام والخاص والمواليد الجدد.

وقالت الغلاي إن “مجلس المفوضية صادق على الأعداد النهائية للناخبين للتصويت العام البالغ عددهم 24 مليونا و299 ألفا و21 ناخبا، لديهم بطاقات بيومترية وبطاقات قصيرة الأمد”.

وأضافت، أن “مجلس المفوضين صادق على مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزا من ضمنها 55 ألف محطة”.

وأشارت إلى أن “المفوضية أنهت الانتشار النهائي لناخبي التصويت الخاص من القوات الأمنية، التي تضم وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارتي داخلية إقليم كردستان والبيشمركة”.

وتابعت أن “الأجهزة الأمنية سيصوتون لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البيومترية حصرا”، لافتة إلى أن “عددهم مليون و75727 ناخبا موزعين على مراكز اقتراع عددها 595 مركزا ومحطات اقتراع عددها 2584 محطة”.

وأكدت الغلاي أن “المفوضية أنهت أيضا جدول انتشار النازحين والمهجرين النهائي البالغ عددهم 120126 ناخبا نازحا موزعين على مراكز اقتراع عددها 86 مركزا بواقع 309 محطات اقتراع”.

وأشارت إلى أن “التصويت العام سيكون بتاريخ 10/ 10/ 2021، أما الخاص فسيكون في 8/ 10/ 2021”.