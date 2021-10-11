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انتخابات العراق.. نسبة التصويت بلغت 41%

11 - أكتوبر - 2021
انطلاق سباق الانتخابات البرلمانية في العراق

انطلاق سباق الانتخابات البرلمانية في العراق

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أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الإثنين، نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة كما وعدت.

وتابعت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أن “نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41 %.. وتلقينا 25 شكوي خلال عملية الاقتراع”.

وأضافت :”سجلنا ٩٤ شكوى في الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد”، متابعة “سنتلقى الطعون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ أيام”.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 %.

وأضافت، في بيان، أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ (9,077,779) من إجمالي 25 مليون ناخب.

وصوت العراقيون، أمس الأحد ، في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

وقبيل ساعات من إعلان النتائج شهدت العديد من مناطق بغداد والمدن الأخرى احتفالات عبر تجمعات وأرتال سيارات تجوب الشوارع احتفاء بفوز مرشحين.

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