انتخابات حبس الأنفاس… لماذا تأخر الفرز في نيفادا؟

يحبس عشرات الملايين أنفاسهم، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لمعرفة نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ويتقدم نائب الرئيس السابق، الذي حصد حتى الآن 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب، مع بقاء 4 ولايات معلقة ستحدد نتائجها هوية رجل البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويتقدم بايدن في نيفادا، التي تمتلك 6 أصوات انتخابية، ويعني فوزه بهذه الولاية أنه سيضمن الوصول إلى الرقم السحري وهو 270، وسيكون بوسعه وقتها أن يعلن فوزه بالانتخابات بصرف النظر عن نتائج باقي الولايات المعلقة.

وتشير آخر الإحصاءات بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات في نيفادا، إلى تقدم بايدن بـ49.3 بالمئة، مقابل 48.7 بالمئة لترامب.

في سياق متصل، توقع مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، الخميس، فوز الرئيس الأميركي بمئتي ألف صوت إضافي في ولاية بنسلفانيا. وقال ستيبين الخميس، “بياناتنا الانتخابية تشير إلى توقع فوز ترامب بمئتي ألف صوت في بنسيلفانيا”.

وأضاف مدير حملة ترامب الانتخابية، “ما زلنا نشعر بأن ترامب سيفوز بولاية بنسيلفانيا”. وتابع أن النتائج النهائية “لولايتي بنسلفانيا وأريزونا ستظهر فوز ترامب بولاية ثانية بنهاية يوم الجمعة”.