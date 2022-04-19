انتخابات فرنسا.. تقدم ماكرون على لوبان في استطلاعات الرأي

اتسع هامش تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استطلاعات نية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررة في 24 أبريل نيسان، حيث وضعته ثلاثة استطلاعات اليوم الثلاثاء في أعلى مستوى منذ ما قبل الجولة الأولى من التصويت.

وأظهر استطلاع أجرته إبسوس فوز ماكرون بنسبة 56.5 بالمئة من الأصوات، بزيادة قدرها نصف نقطة عن يوم الجمعة وبزيادة 3.5 نقطة عن 53 بالمئة في الثامن من أبريل نيسان، قبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات التي تأهل من خلالها ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الجولة الثانية.

ومنح استطلاع أوبينيون واي اليوم الثلاثاء ماكرون 56 بالمئة، بزيادة نقطتين عن يوم الجمعة.

وفي استطلاع لمعهد إيفوب، حصل ماكرون على 55 بالمئة، بزيادة نصف نقطة عن يوم الاثنين وبزيادة ثلاث نقاط مقارنة مع الثامن من أبريل.

وفاز ماكرون في انتخابات 2017 بنسبة 66.1 بالمئة من الأصوات ، أيضًا ضد لوبان ، لكن السباق الآن أكثر تقاربا، حيث يعاني ماكرون من انتقادات بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا وسياساته الاقتصادية.

وبدأ كلا المرشحيْن للدور الثاني للرئاسيات الفرنسية: الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، تحركاتهما لمخاطبة الناخبين، وذلك في مستهل تنافس حادّ ضمن جولة ستكون حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين.

ويعتزم مرشح تيار الوسط -الذي يسعى لنيل ولاية ثانية- تكثيف جولاته الانتخابية الميدانية قبل حلول موعد جولة الدور الثاني، وسيكون أبرزها تجمعاته السبت المقبل في مرسيليا ثاني كبرى مدن البلاد.

وكان ماكرون قد خاض متأخرا المعترك الانتخابي بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم يشارك سوى في تجمع انتخابي وحيد طيلة فترة الحملة الانتخابية للدور الأول.