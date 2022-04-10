انتخابات فرنسا.. ماكرون يدعو الفرنسيين بكل اختلافاتهم للانضمام له

دعا الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الشعب بكل اختلافاته أن ينضم إلى إليه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل.

وقال ماكرون في كلمة عقب إعلان المؤشرات الأولية التي أظهرت تقدمه على منافسيه وخصوصا اليمينية المتطرفة مارين لوبن، إن فرنسا وأوروبا تشهدان لحظة حاسمة.

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، تأهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد أسبوعين.

ووفق النتائج المعلنة، حلَّ ”ماكرون“ في المركز الأول بحصوله على ما بين 27,6 و29,7 % من الأصوات، بينما نالت زعيمة ”التجمع الوطني“ مارين لوبان ما بين 23,5 إلى 24,7 % من الأصوات، بحسب ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

ووفق التقديرات، حلَّ المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثًا بحصوله على ما بين 19,8 و20,8 % من الأصوات.

ويعد تأهل إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان، للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بمثابة إعادة لسيناريو انتخابات 2017، التي حسمها ”ماكرون“ بنتيجة 66.90 % مقابل 33.10 للوبان.