انتخابات ليبيا.. الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب الرئيس

يعتزم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق ما قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين، يوم غد الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وعقدت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، فيما تعلن الجولة الثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة.

وأوضح السائح أن الجولة الثانية سوف يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتقسم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

ولفت إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء، عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية وليد سيالة، عن توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.

وأضاف سيالة أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا التي تكفلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد، وفي ظروف آمنة.

وأشار إلى أنه سيتم، خلال الأيام القادمة، تسلم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات، وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

والشهر الماضي، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في 24 كانون الأول ديسمبر المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير كانون الثاني 2022.