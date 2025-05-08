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انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا للفاتيكان باسم ليون الرابع عشر

منذ ساعة واحدة
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز

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أعلن أحد كبار الكرادلة أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الخميس انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدا وزعيما للكنيسة الكاثوليكية، وأنه سيتخذ اسم البابا ليون الرابع عشر.

تصاعد دخان أبيض من كنيسة سيستين اليوم الخميس ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس لتعلن انتخاب الكرادلة بابا جديدا يتولى مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلفا للبابا فرنسيس.

وجاءت الانتخابات في أول يوم كامل من التصويت الذي أجراه الناخبون من الكرادلة، وعددهم 133، والذين انعزلوا عن العالم الخارجي بعد ظهر أمس الأربعاء خلف أسوار الفاتيكان لاختيار خليفة للبابا الراحل.

وستُعلن هوية البابا من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس قريبا، وسيلقي البابا الجديد بعد ذلك أول خطاب عام له.

وتوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل نيسان بعد أن رأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لمدة 12 عاما. وسعى خلال فترة ولايته إلى فتح هذه المؤسسة الراسخة أمام العالم الحديث وقام بمجموعة من الإصلاحات وسمح بمناقشة قضايا خلافية، مثل السماح للنساء بأن يصبحن كهنة وتحسين دمج الكاثوليك من مجتمع الميم.

    المصدر :
  • رويترز

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