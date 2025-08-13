انتشار حرائق الغابات في جنوب أوروبا ووفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع

تل محروق بعد حريق غابات في كامينيا، بالقرب من باتراس، اليونان، 13 أغسطس 2025. رويترز

انتشرت حرائق الغابات التي أججتها موجة الحر والرياح القوية في أنحاء جنوب أوروبا اليوم الأربعاء، مما أدى إلى احتراق منازل ومزارع ومصانع وإجلاء الآلاف من السكان والسياح.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود فوق مصنع أسمنت اشتعلت فيه النيران بسبب حريق هائل اجتاح بساتين زيتون وغابات وعرقل حركة السكك الحديدية في ضواحي مدينة باتراس اليونانية غربي العاصمة أثينا.

وأمرت السلطات سكان بلدة يبلغ تعدادها نحو 7700 شخص بالقرب من باتراس بإخلاء منازلهم أمس الثلاثاء فيما أصدرت اليوم تنبيهات جديدة نصحت فيها سكان قريتين قريبتين بمغادرة منازلهم.

وفي جزيرتي خيوس بشرق اليونان وسيفالونيا في الغرب، وكلاهما مقصدان للسائحين، طلبت السلطات من الناس الانتقال إلى مناطق آمنة مع انتشار الحرائق.

وفي إسبانيا، لقي رجل إطفاء متطوع حتفه متأثرا بحروق شديدة بينما نُقل عدد من الأفراد إلى المستشفى. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية من أن جميع أنحاء البلاد تقريبا معرضة لخطر شديد أو مرتفع جدا من نشوب حرائق.

وأخمد أفراد الإطفاء نيرانا اشتعلت بمنازل ومستودعات بعدد من القرى في منطقة قشتالة وليون حيث تم إجلاء أكثر من 5000 شخص.

وفي ألبانيا، قال وزير الدفاع بيرو فينجو إن هذا “الأسبوع حرج” وإن عددا من حرائق الغابات الكبرى استعرت في أنحاء البلاد.

وعاد من سبق إجلاؤهم إلى منازلهم في مدينة دلفينا بجنوب ألبانيا لكن السلطات لا تزال في حالة تأهب.

تتعثر محاولات إخماد الحرائق بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت أنحاء واسعة من أوروبا.

وتشهد إسبانيا موجة حارة منذ 10 أيام بلغت ذروتها أمس الثلاثاء بتسجيل 45 درجة مئوية، وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تستمر الموجة حتى يوم الاثنين المقبل، مما يجعلها واحدة من أطول الموجات المسجلة.