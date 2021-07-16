انتشار كورونا يفرض حظر التجول في إقليم كتالونيا

أعلنت السلطات في كتالونيا موافقتها على فرض حظر التجول في الإقليم، إثر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية، فإن قرار محكمة كتالونيا بالموافقة على فرض حظر التجول في الإقليم، سيكون ساري المفعول في برشلونة ومدن أخرى في الإقليم اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

على أن يبدأ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويستمر حتى الساعة السادسة صباحا حيث كان عدد المصابين خلال الـ14 يوما الماضية أكثر من 400 لكل 100 ألف من السكان.

يشار إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، بلغ في أسبوعين عتبة تقارب 470 حالة لكل 100 ألف شخص.

وخلال جائحة الفيروس في إسبانيا، تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة، وأكثر من 81 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض، وشفاء 3.7 مليون شخص.