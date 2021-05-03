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انتشار ميليشيات إيران في سوريا... 11 قاعدة ومليارات أنفقت

3 - مايو - 2021
آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 2:46 مساءً
ميليشيات إيران في سوريا

ميليشيات إيران في سوريا

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تتفاوت التقديرات حول حجم ما أنفقته إيران عسكريًا واقتصاديًا في سوريا بشكل كبير، وقال أحد المطلعين إنها أنفقت ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم بشار الأسد، بحسب ما ذكرته “فوكس نيوز”.

كما وجد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عام 2018 أنه منذ عام 2012 ، أنفقت إيران أكثر من 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد ووكلائه في سوريا والعراق واليمن، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS).

كما أن العدد الحالي للقوات الإيرانية غير معروف، لكن تقرير CRS استشهد بأبحاث متعددة أن إيران جندت ما بين 24000 إلى 80000 مقاتل شيعي للعمل تحت القيادة الإيرانية بين عامي 2013 و2017 وهي علامة على الإمكانيات التي يمكن للنظام أن يقودها.

وخلال إدارة ترامب قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران تدير ما يصل إلى 10000 مقاتل سوري في سوريا. كما وجد تقرير السياسة الخارجية لعام 2018 أن القوات الإيرانية تعمل من 11 قاعدة منتشرة في جميع أنحاء سوريا، وذلك بحسب “العربية”.

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