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انتشال طفل من بئر بعمق 63 مترًا في سوريا

11 - فبراير - 2022
بئر- أرشيفية

بئر- أرشيفية

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تمكن أحد عناصر فوج إطفاء حلب، من الغوص في بئر عمقها 63 مترا بريف المحافظة الشرقي لانتشال ابن الـ 16 ربيعا، الذي تبين أنه فارق الحياة، بحسب ما أفادت روسيا اليوم نقلًا عن “الوطن”.

وأوضح قائد فوج إطفاء حلب أنه جرى إبلاغهم في 9 شباط عن وجود طفل قد سقط في بئر في قرية لوريدا بمنطقة الباب، و”على الفور توجهت سيارة الإنقاذ إلى الموقع وتم انتشال الطفل من قبل أحد غطاسي الفوج من البئر الذي يبلغ ارتفاعة 63 مترا وارتفاع الماء فيه بين 14 و20 مترا، وتبين أن الطفل متوفي”.

وتذكّر هذه الحادثة بقضية سقوط الطفل ريان المغربي في بئر، التي هزت العالم أوائل الشهر الحالي، واستدعت اهتمام دول عدة بمسألة الآبار غير الآمنة احترازًا لأي حادث مشابه.

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