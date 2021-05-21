انتشال 11 جثة من تحت الأنقاض في غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال جولة التصعيد التي انتهت فجر اليوم الجمعة، بعد دخول اتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في تصريح لها: إن ”حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وصلت إلى 243 شهيداً من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنّا، إضافة إلى 1910 إصابات بجراح مختلفة“.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنه تم انتشال طفلة من تحت أنقاض منزل قصفته الطائرات الإسرائيلية قبل أيام في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة.

وفي السياق نفسه، انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية جثامين 10 عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، من نفق قصفته الطائرات الإسرائيلية في منطقة حي القرارة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت ”القسام“ قد أعلنت خلال الأيام الأولى من جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، عند فقدانها الاتصال بمجموعة من عناصرها، بعد استهداف نفق لهم، دون أن تحدد مكانه.

كما تواصل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، البحث عن عناصر آخرين انهار عليهم نفق في المحافظة نفسها، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

وانتهت واحدة من أقسى جولات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بعد أن نجحت وساطات مصرية ودولية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بحسب “إرم نيوز”.