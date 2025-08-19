انتشال 20 جثة في قرية جبلية باكستانية بعد سيول

قال مفوض قرية جبلية في شمال غرب باكستان “إن عمال الإنقاذ انتشلوا، اليوم الثلاثاء، المزيد من الجثث بعدما أدت سيول نجمت عن هطول أمطار غزيرة إلى انهيار منازل ومبان، ليرتفع بذلك عدد القتلى هناك إلى 20 على الأقل”.

وزادت بذلك أيضا الوفيات جراء السيول في إقليم خيبر بختون خوا إلى 358 في المجمل منذ يوم الجمعة، من بينهم أكثر من 200 في منطقة بونر الأكثر تضررا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إن القتلى بينهم 30 طفلا.

وذكر مسؤولون أن ما حدث يعرف بظاهرة انفجار السحب وهي ظاهرة نادرة يسقط خلالها على منطقة صغيرة أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار في ساعة واحدة. وحذرت السلطات من هطول المزيد من الأمطار الموسمية على موجتين حتى العاشر من سبتمبر أيلول.

وهطل على بونر أكثر من 150 ملليمترا من الأمطار في ساعة واحدة يوم الجمعة. وهطلت أيضا أمطار غزيرة أخرى بالقرب من جدون في جبال منطقة سوابي في الإقليم أمس الاثنين.

وقال نصار خان مفوض منطقة سوابي إن عددا من سكان القرية النائية لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضاف “نستغل كل الموارد المتاحة بما يشمل الآلات الثقيلة، مثل الحفارات، لانتشال الجثث المفقودة”.

وذكر أن مياه السيول انهمرت من الجبال وجرفت منازل.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث “إن الأمطار الغزيرة والسيول هذا الموسم أودت بحياة 695 شخصا في أنحاء باكستان منذ أواخر يونيو حزيران”.