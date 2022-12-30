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انتشال 8 جثث من ناد للقمار دمره حريق في كمبوديا

منذ ساعة واحدة
علم كمبوديا

علم كمبوديا

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انتشلت فرق الإنقاذ الكمبودية ثماني جثث الجمعة من الغرف المتفحمة في مجمع يضم فندقا وناديا للقمار بعد حريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا أمس الخميس 29\12\2022، فيما لا يزال أكثر من 20 في عداد المفقودين.

وكان نحو 400 من العاملين والرواد في فندق ونادي قمار جراند دايموند سيتي في بويبت، وهي بلدة على الحدود مع تايلاند، عندما شب حريق في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس 29\12\2022 وبحلول الظهيرة كان قد التهم المبنى.

ولم يتضح سبب نشوب الحريق، لكن سيك سوخوم رئيس قسم الإعلام في إقليم بانتياي مينتشي قال إنه قد يكون بسبب ماس كهربائي، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقدم رئيس الوزراء هون سين تعازيه الجمعة لأسر الضحايا، وحث السلطات على تحسين إجراءات السلامة من الحرائق وأوقات الاستجابة.

وقال رجال الإنقاذ إن الكثير من الضحايا تايلانديون، ونُقل العشرات من المصابين عبر الحدود إلى إقليم سا كايو التايلاندي للعلاج.

    المصدر :
  • رويترز

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