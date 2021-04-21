انتصار تاريخي.. إدانة الشرطي قاتل الأمريكي الأسود جورج فلويد

في خطوة وصفت بـ”الانتصار التاريخي” ، دانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة الثلاثاء الشرطي السابق، ديريك شوفين، بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقياً والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

كما يتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاماً سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد يوم 25 مايو 2020 التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم، واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.

“خطوة هائلة”

في السياق، وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكم بإدانة تشوفين بأنه “خطوة هائلة” في طريق العدالة بالولايات المتحدة.

وقال بايدن الثلاثاء في تصريحات أذيعت تلفزيونياً: “كان قتلاً في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله”، مضيفاً أن “العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلدنا”.

كما مضى قائلاً إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد كانت شيئاً لم تشهده البلاد منذ حركة الحقوق المدنية، وإنها وحدت الشعب بمختلف أعراقه.

وعن أسرة فلويد أكد: “لا يمكن أن يعيد شيء لهم أخاهم وأباهم… لكن هذه يمكن أن تكون خطوة هائلة بمسيرة العدالة في أميركا”.

انتصار تاريخي

من جهته أشاد محامي عائلة فلويد بن كرامب بالحكم باعتباره انتصاراً تاريخياً للحقوق المدنية، ويمكن أن يكون ركيزة لإصدار تشريعات تتضمن إصلاحات للشرطة في تعاملها مع الأقليات.

وكتب كرامب على تويتر: “العدالة التي تألمنا لتحقيقها حصلت عليها عائلة فلويد أخيراً. هذا الحكم هو نقطة تحول في التاريخ ويبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى محاسبة مؤسسات إنفاذ القانون”، مضيفاً: “العدالة للسود في أميركا هي عدالة لجميع الأميركيين”.