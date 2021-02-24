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انتصار جديد لبايدن.. تعيين ليندا توماس سفيرة لدى الأمم المتحدة

24 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 9:46 صباحًا
ليندا توماس

ليندا توماس

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء تعيين ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأغلبية 78 صوتا مقابل 21.

ويعد تعيين ليندا توماس انتصار للرئيس، جو بايدن، الذي تواجه أسماء أخرى رشّحها لمناصب أساسية في إدارته اعتراضات قوية من جانب الحزب الجمهوري.

وشغلت توماس-غرينفيلد، 68 عاماً، الدبلوماسية المحنّكة في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا.

ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها، علماً بأنّ مبعوث الولايات المتحدة إلى الأمم المتّحدة هو منصب يشغله سفير لكن برتبة وزير.

وفي مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، هناك توقّعات كبيرة من السفيرة الجديدة، وذلك خلافاً لسلفها الذي لم تكن لديه أي خبرة دبلوماسية على الساحة الدولية.

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