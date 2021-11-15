الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 16 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتصار جديد لبايدن.. توقيع خطة البنى التحتية بقيمة تفوق الترليون دولار

منذ 5 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة له بمناسبة توقيع خطة البنى التحتية، إلى أن “القانون الذي أوقعه اليوم دليل على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكنهم أن يلتئموا ويحققوا نتائج”، لافتًا إلى أن “القانون الجديد سيحسن من حالة الجسور والنقل العام والمطارات والموانئ.

وشدد على أن “أميركا تتحرك من جديد وحياة الأميركيين ستتغير نحو الأحسن”، موضحًا أن “القانون الجديد سيحسن من قدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية”.

واعتبر أن “إعصار أيدا الأخير كلفنا خسائر تقدر بـ59 مليار دولار”، مشددًا على أن “استثمارنا في البنية التحية بفضل هذا القانون الجديد سيكون أحسن من الصين”.

وتخصص الخطة التي أقرها الكونغرس قبل نحو عشرة أيام بعد مفاوضات مضنية، 1200 مليار دولار لتجديد وبناء جسور وطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه.

كما تنص الخطة على تطوير النقل العام والانترنت العالي السرعة.

ويرى بايدن أن تلك المشاريع ستمكن الولايات المتحدة من “الفوز في المنافسة” مع الصين التي سيعقد مع رئيسها شي جينبينغ اجتماعا عبر الإنترنت مساء الإثنين (بتوقيت واشنطن).

    المزيد من أخبار العالم

    الانتخابات العراقية
    مجلس الأمن: يجب نبذ العنف في الاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية
    المليشيات الإيرانية في سوريا
    سماع عدة انفجارات في مواقع لمليشيات إيرانية قرب البوكمال
    سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية
    استفزاز إيراني لسفينة حربية أميركية في خليج عمان.. إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشجعات ايرانيات
    بعد المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران.. الاتحاد الآسيوي يرد على الأردن
    ما هي الشعرة التي قصمت ظهر مفتي النظام السوري “أحمد حسون” وأطاحت به؟!
    سلاح الجو الإسرائيلي
    صحيفة إسرائيلية تكشف عن موعد ضربة عسكرية “مدمرة” لـ”حزب الله”