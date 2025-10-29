انتعاش الذهب بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى

صعد الذهب الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3977.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 3991.70 دولار للأوقية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه اليوم.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس.

وعلى الصعيد التجاري، ينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 47.36 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1593 دولار، وكسب البلاديوم 1.7 بالمئة مسجلا 1417.22 دولار.