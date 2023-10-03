انتعاش القطاع غير النفطي بالسعودية في سبتمبر

أظهر مسح، الثلاثاء، أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي بالسعودية تسارع في سبتمبر أيلول من أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل في الشهر السابق، إذ دعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر أيلول من 56.6 في أغسطس آب، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر أيلول 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.

وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس آب مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أربع نقاط إلى 64.2 لكن وتيرة الزيادة ظلت أبطأ من متوسطها منذ بداية العام.