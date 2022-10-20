انتعاش النفط وسط أنباء عن تخفيف محتمل لتدابير الحجر في الصين

ارتفعت أسعار النفط نحو دولار واحد، الخميس، مع ارتفاع معنويات المستثمرين على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للوافدين.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 92.21 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 1.29 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 86.84 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر كانون الأول 1.4 بالمئة أو 1.16 دولار إلى 85.68 دولار للبرميل.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام.

وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمسة أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.