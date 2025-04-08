انتعاش بورصات الخليج تماشيا مع الأسهم العالمية

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء متعافية من عمليات البيع العالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات.

وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة مواصلا المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة بدعم من سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 1.9 بالمئة وسهم شركة (عِلم) الذي قفز 4.7 بالمئة.

وكان المؤشر السعودي قد هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020.

وقال ميلاد عازر، محلل السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن البورصة السعودية تعافت لليوم الثاني على التوالي بعد أن وجدت مستويات الدعم.

وأضاف “مع ذلك، فإن التعافي العام المستدام يتطلب تغييرات جوهرية، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الرسوم الجمركية وتأثيرها الاقتصادي المحتمل”.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي من العوامل المحفزة لأسواق المال في منطقة الخليج، لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوى منذ ما يقرب من أربع سنوات بسبب المخاوف من الركود وسط الصراعات التجارية بما طغى على التعافي في أسواق الأسهم.

وارتفع المؤشر في قطر 1.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5 بالمئة وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1899 نقطة. واختتم المؤشر الرئيسي في عُمان التعاملات على ارتفاع 0.9 بالمئة إلى 4261 نقطة.وقفز المؤشر الرئيسي في الكويت 3.1 بالمئة إلى 8302 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع صعود سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 7.1 بالمئة.

وأعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية قيمتها سبعة مليارات يورو (7.66 مليار دولار) لتمويل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتشغيلها.