انتعاش عملات الملاذ الآمن مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين

عاد المتعاملون، اليوم الخميس، للإقبال على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية ضد الصين حتى مع تعليقه المفاجئ لتطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على العديد من الدول الأخرى.

وبدد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر والمتأثران بتقلبات الصين بسبب العلاقات التجارية الوثيقة، بعضا من ارتفاعاتهما القوية التي حققاها أمس الأربعاء، لكنهما عادا إلى الارتفاع مجددا مع توقعات بوصول موجة الصعود إلى الأسهم في أوروبا.

وانخفض اليوان الصيني لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2007، لكنه عاود الارتفاع قليلا في أحدث تعاملات.

وأبقى ترامب على رسوم جمركية أساسية بنسبة عشرة بالمئة على معظم الدول عندما فاجأ الأسواق بتعليقه رسوما مضادة لمدة 90 يوما بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ.

لكنه في الوقت نفسه، خص الصين برسوم إضافية ليرتفع معدل الرسوم الجمركية إلى 125 بالمئة على الواردات الصينية بأثر فوري، بعد أن ردت بكين على الرسوم الأمريكية السابقة بفرض رسوم بنسبة 84 بالمئة.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء “بغض النظر عن تطورات الأيام التسعين المقبلة، فإن سمعة الولايات المتحدة دوليا تتلاشى… بشكل متزايد، تبدو مبالغات تقييم الدولار مقابل بعض العملات غير مبررة على المدى المتوسط”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن التراجع عن الرسوم الجمركية الشاملة هو الخطة منذ البداية لدفع الدول إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم “يبدو أن الرئيس الأمريكي تراجع عن موقفه عندما وجد نفسه أمام احتمالات الركود ورد فعل سياسي عنيف وسوق أسهم تسودها رهانات الهبوط ومؤشرات مبكرة على أزمة مالية… هناك الآن تراجع في ثقة المتعاملين بالحكومة الأمريكية”.

وتابع قائلا “حتى لو أبرم الرئيس ترامب صفقات مع شركاء تجاريين، فإن ضررا قد لحق بالأسواق والاقتصاد الأمريكي سيستغرق وقتا للتعافي”.

وانخفض الدولار 0.8 بالمئة ليصل إلى 146.54 ينا بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش. وانخفض 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.8532 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة ليصل إلى 1.0983 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.6185 دولار أمريكي، بعد أن انخفض في وقت سابق بالنسبة ذاتها. وقفز أمس الأربعاء 3.3 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في خمس سنوات عند 0.5910 دولار أمريكي.

وكسب الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة ليصل إلى 0.5694 دولار أمريكي، بعد أن صعد 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3518 دولار في التعاملات المحلية المبكرة، وهو أضعف مستوى منذ 26 ديسمبر كانون الأول 2007، لكنه سجل في أحدث تعاملات اليوم ارتفاعا طفيفا إلى 7.3420 دولار.