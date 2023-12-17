انتقادات حادة لوزير الخارجية الإيطالي بشأن دعوته تجنب قصف الكنائس في غزة!

أعربت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن استيائها من دعوة وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، الاحتلال الإسرائيلي لعدم قصف الكنائس في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعليقها على ما نشره تاجاني في منصة إكس، إثر مقتل شخصين في هجوم لجيش الاحتلال على كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة أمس السبت.

وكتب تجاني “أوجه نداء صادقا إلى الحكومة والجيش الإسرائيليين لحماية أماكن العبادة المسيحية في قطاع غزة. هذا ليس المكان الذي يختبئ فيه إرهابيو حماس”.

وقالت ألبانيز “معالي الوزير أنتونيو تاجاني، في هذه الحالة لا مشكلة لديكم إذا قصفت إسرائيل المستشفيات والمدارس والمساجد والتجمعات السكنية بأكملها، أليس كذلك؟”

وأضافت “كما تعلمون، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في القصف، معظمهم من النساء والأطفال. هذه جرائم دولية يا معالي الوزير”.