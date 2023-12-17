الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتقادات حادة لوزير الخارجية الإيطالي بشأن دعوته تجنب قصف الكنائس في غزة!

منذ 39 دقيقة
وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني

وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني

A A A
طباعة المقال

أعربت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن استيائها من دعوة وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، الاحتلال الإسرائيلي لعدم قصف الكنائس في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعليقها على ما نشره تاجاني في منصة إكس، إثر مقتل شخصين في هجوم لجيش الاحتلال على كنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة أمس السبت.

وكتب تجاني “أوجه نداء صادقا إلى الحكومة والجيش الإسرائيليين لحماية أماكن العبادة المسيحية في قطاع غزة. هذا ليس المكان الذي يختبئ فيه إرهابيو حماس”.

وقالت ألبانيز “معالي الوزير أنتونيو تاجاني، في هذه الحالة لا مشكلة لديكم إذا قصفت إسرائيل المستشفيات والمدارس والمساجد والتجمعات السكنية بأكملها، أليس كذلك؟”

وأضافت “كما تعلمون، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في القصف، معظمهم من النساء والأطفال. هذه جرائم دولية يا معالي الوزير”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

خريطة صربيا
صربيا.. الناخبون يدلون بأصواتهم والرئيس فوتشيتش يسعى للفوز بولاية جديدة
كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!