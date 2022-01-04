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انتقادات شديدة لماكرون بعد تعهّده بالتنغيص على معارضي التطعيم

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة على خلفية تصريحات تعهد بها بالتنغيص على غير المطعمين ضد كورونا وإزعاجهم.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: “أنا لست هنا لإزعاج الفرنسيين بل أدفع بالإدارة وأنتقدها لتسهيل الأمور على للمواطنين”.

وأضاف “حسنا، ولكن ثمة غير الملقحين ولي رغبة حقا في التنغيص عليهم وإزعاجهم”.

وتابع قائلا: “سيكلفهم اليوم كثيرا وستصبح الأمور أصعب بالنسبة لهم.. أولئك الذين يصممون على عدم تلقي اللقاحات”.

وصرح الرئيس الفرنسي بأن غير الملقحين لا يمكنهم دخول المطاعم، والمقاهي والسينما، كما شدد على أنه سيتم تطبيق قانون شهادة اللقاح بصرامة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر 271 ألف إصابة بكورونا، فيما قال وزير الصحة إنه تم تسجيل 300 ألف حالة خلال 24 ساعة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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