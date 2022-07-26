الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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انتقادات "لاذعة" لبايدن بموقف ترامب حول اقتحام مبنى الكابيتول

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، ما تعرضت له قوات شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ خلال تصديها لأعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول عام 2020 بـ”جحيم قرون وسطى”.

وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود إن “عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرضوا لجحيم من القرون الوسطى على مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا أكاذيب الرئيس الخاسر”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك فيما جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي”.

وتابع قائلا: “كان الشرطيون أبطالا في ذاك اليوم. دونالد ترامب لم تكن لديه الشجاعة للتحرك”، مضيفا: “لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للشرطة. لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للديمقراطية. لا يمكن أن تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للأميركيين”.

وشارك بايدن في المؤتمر عبر تقنية الاتصال بالفيديو لإصابته بمرض كوفيد.

وتشكل انتقادات بايدن لترامب استعادة لما خلصت إليه لجنة التحقيق في مجلس النواب حول أعمال الشغب التي استهدفت الكابيتول في السادس من يناير 2021.

والخميس، اتهمت اللجنة ترامب بأنه امتنع عن وقف أعمال العنف أو إدانتها، وشددت على وجوب محاسبته على “التقصير الجسيم” في واجباته الرئاسية.

وأظهر تسجيل فيديو جديد كشفت عنه لجنة التحقيق أن الرئيس السابق كان مترددا في إلقاء خطاب يدين العنف.

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