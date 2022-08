"انتكاسة" جديدة للاستراتيجية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بخلاف المقاومة الشرسة للقوات الأوكرانية، واجهت القوات الروسية صعوبات كبيرة خلال غزو أوكرانيا خاصة التضاريس الجغرافية، حيث سعت القوات الروسية لعبور عدة أنهار باستخدام جسور عائمة مؤقتة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى تتمكن قواتها من التقدم، لكن تلك المحاولات كشفت قصور كبير في استراتيجية “موسكو العسكرية”، وفقا لخبراء.

في الشهر الأول من الحرب، دمرت المدفعية الأوكرانية، عشرات ناقلات الجنود المدرعة الروسية في موقع واحد على نهر إيربين، شمال غرب العاصمة كييف، حيث فشل الجيش الروسي بإنشاء سبع معابر عائمة قبل الانسحاب، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وخلال معركة السيطرة على إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في 11 مايو، حاولت القوات الروسية تنفيذ عدة عمليات عبور لجسر نهر “سيفيرسكي دونتس”، لكن المدفعية الأوكرانية دمرت الجسر واحرقت المركبات المدرعة.

وتسبب ذلك في مقتل أكثر من 400 جندي، وفقًا لـ”تقديرات محللين عسكريين غربيين”، نقل عنهم معهد دراسات الحرب.

ووصفت وزارة الدفاع البريطانية، الواقعة في ذلك الوقت بـ”انتكاسة دراماتيكية للقوات الروسية”.

وقالت في بيان نشرته على “تويتر”، حينها، إن أعداد المركبات المحترقة والمدمرة المنتشرة على طول ضفاف النهر تشير إلى أن القوات الروسية تكبدت “خسائر فادحة”.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022