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انتهاء أزمة سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

منذ 4 دقائق
قناة السويس

قناة السويس

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أعلنت هيئة قناة السويس في بيان عاجل ،الأحد، عن انتهاء أزمة سفينة الحاويات الجانحة.

وقالت في بيان، تم بنجاح تعويم سفينة الحاويات العالقة في المجرى الملاحي.

وجنحت السفينة MSC ISTANBUL. خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

كانت هيئة قناة السويس، قد ذكرت أن عمليات الإنقاذ من خلال4 زوارق تتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد1ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5 .

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