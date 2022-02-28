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انتهاء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 7:27 مساءً
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، انتهاء محادثات السلام بين موسكو وكييف دون التوصل إلى اتفاق.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك قوله إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا اختتموا محادثات السلام، اليوم الإثنين، وسيعودون إلى عاصمتي البلدين لإجراء مزيد من المشاورات قبل عقد جولة ثانية من المفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجانب الأوكراني الشيء نفسه ونشرت الوزارة صورا للوفدين يجلسان أمام بعضهما على طاولة طويلة.

وقالت أوكرانيا إن هدفها من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية إلا إذا التزمت كييف بالحياد و”نزع السلاح” بجانب اعترافها رسميا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وحسبما نقلت وسائل إعلام يبدو أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى اتفاق بعد حول للأزمة التي اشتعلت مع بدء روسيا عملية عسكرية موسعة داخل الأراضي الأوكرانية والمستمرة منذ الخميس الماضي.

لكنها قالت إن وفدي محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا عادا إلى بلديهما للتشاور.

وكشف مسئول أوكرانى، أمس الأحد، عن بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في سبيل إيجاد مخرج ووقف للحرب التي دخلت يومها الخامس.

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