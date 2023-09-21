الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
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انتهاء محادثات ناجورنو قرة باغ بين باكو والأرمن

منذ 21 دقيقة
علما أذربيجان وأرمينيا

علما أذربيجان وأرمينيا

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ذكرت وكالات أنباء في أذربيجان، الخميس، أن المحادثات بين باكو والأرمن من ناجورنو قرة باغ التي عقدت في بلدة يفلاخ بإذربيجان انتهت.

جاءت المحادثات بعد أن اضطرت المنطقة الانفصالية إلى الاستسلام، مما أدى إلى مطالبات باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإخفاقه في حماية الأرض.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء، قد نقلت عن وسائل إعلامية في أذربيجان القول، الخميس، إن المحادثات بين أذربيجان ووفد أرمني من قرة باغ بدأت في بلدة يفلاخ بأذربيجان.

وأفادت وكالة سبوتنيك أذربيجان بأن ممثل من قوات حفظ السلام الروسية حضر الاجتماع.

تأتي المحادثات بعد أن اضطرت المنطقة الانفصالية إلى وقف إطلاق النار، مما أدى إلى مطالبات باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

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