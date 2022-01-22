انتهاء مناورات “تبوك-5” السعودية المصرية

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك “تبوك – 5” الذي شاركت في تنفيذه بالمملكة عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وشملت المرحلة الختامية للمناورات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد، ونفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية، فيما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي والقبض على العناصر الإرهابية المفترضة وتطهير القرية وتحرير الرهائن.

وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرة المشاركين على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية.

وحضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.