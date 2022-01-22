السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء مناورات “تبوك-5” السعودية المصرية

منذ 41 دقيقة
انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسعودية

انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك “تبوك – 5” الذي شاركت في تنفيذه بالمملكة عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وشملت المرحلة الختامية للمناورات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد، ونفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية، فيما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي والقبض على العناصر الإرهابية المفترضة وتطهير القرية وتحرير الرهائن.

وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرة المشاركين على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية.

وحضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

    المزيد من أخبار العالم

    علم تونس
    قلق أممي إزاء تطورات الوضع في تونس
    علم أمريكا
    واشنطن تبدأ إجلاء عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا
    الشرطة الكازاخستانية
    السلطات الكازاخستانية تعتقل المئات بعد الاضطرابات الأخيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    انقطاع الكهرباء- تعبيرية
    احذروا القاتل الصامت وقت انقطاع الكهرباء
    الدولار
    الدولار الأسود إلى مزيد من الانخفاض