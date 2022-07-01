انخفاض أسعار النفط وسط استمرار مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.

وانخفض الخامان بنحو ثلاثة بالمئة الخميس.

الى ذلك، وافق تكتل أوبك+ الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءًا من أيلول وما بعده.

وكان أوبك+ قد قرر زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز و آب في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

ويقوم الرئيس الأميركي “جو بايدن” بزيارة إلى الشرق الأوسط في منتصف تموز تشمل زيارة السعودية، مما يسلط الضوء على سياسة الطاقة مع مواجهة الولايات المتحدة وبلدان أخرى زيادة في أسعار الوقود تتسبب في زيادة التضخم.

في السياق، قال بايدن إنه لن يمارس ضغوطًا مباشرة على السعودية لزيادة إنتاج النفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار عندما يجتمع مع عاهل السعودية وولي العهد خلال زيارته.

وكشف استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، مع سعي أوروبا ومناطق أخرى إلى الابتعاد عن إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية قد تبطئ زيادة الأسعار.