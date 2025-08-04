انخفاض أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي

انخفضت أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي، مع تراجع الأسعار العالمية في ظل توقعات بتوفر إمدادات كافية في الأسواق هذا العام واستمرار موسم الحصاد في الدول المنتجة الرئيسية.

وقال ديمتري ريلكو رئيس شركة (آي.كيه.إيه.آر) للاستشارات، إن سعر المحصول الجديد للقمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين للتسليم على ظهر السفينة في النصف الثاني من أغسطس آب بلغ 236 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض ثلاثة دولارات عن الأسبوع السابق.

وأوضح ريلكو أن الأسعار بشكل عام لا تزال مستقرة. وقدرت شركة (سوفيكون) للاستشارات العروض عند 237-240 دولارا للطن، مقارنة بنحو 239-242 دولارا الأسبوع السابق.

وسترتفع رسوم التصدير على القمح في روسيا، والتي ظلت عند مستوى الصفر اعتبارا من 9 من يوليو تموز، إلى 19.4 روبل (0.2434 دولار) للطن اعتبارا من 6 أغسطس آب.