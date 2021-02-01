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انخفاض أعداد إصابات كورونا حول العالم للأسبوع الثالث على التوالي

1 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 8:14 مساءً
كورونا بات كابوس يؤرق العالم

كورونا بات كابوس يؤرق العالم

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قال مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم الاثنين، أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

إلى ذلك، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين منظمة الصحة العالمية وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات.

كما شدد على أن الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

التوزيع العادل للقاح

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في نفس المؤتمر الصحافي، إن فيفا ستروج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم.

وأضاف أن لاعبي كرة القدم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

كان مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد دعا يوم الجمعة، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إذا لم نشارك اللقاحات، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسية.. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير”.

وأضاف محدقا إلى الكاميرا، خلال مؤتمر صحافي نصف أسبوعي: “هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار”.

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