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انخفاض أعداد مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة في مشافي فرنسا

27 - أبريل - 2021
كورونا

كورونا

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سجلت فرنسا انخفاض طفيف في أعداد مصابي كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات .

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد مرضى كورونا في العناية المركزة انخفض إلى 5943، بعد أن سجل هذا المؤشر أعلى مستوى إشغال طيلة عام كامل بواقع 6001 أمس الاثنين.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا بلغ 5503996، والوفيات 103256 حالة.

ودخلت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ثالث فترة من إجراءات العزل العام نهاية مارس بعد أن شهدت قفزة في إصابات ووفيات كوفيد-19 خلال الشهر نفسه.

ويأمل ماكرون في أن تؤدي هذه الإجراءات مع تسارع حملة التطعيم في خفض أرقام إصابات ووفيات كورونا مما سيسمح عندئذ بإعادة فتح بعض قطاعات الأعمال وأنشطة الترفيه منتصف مايو.

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