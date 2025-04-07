انخفاض إنتاج أوبك النفطي في مارس بقيادة فنزويلا وإيران

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في مارس آذار قبل زيادة مقررة في الإنتاج، إذ قلصت نيجيريا إمداداتها إلى المصافي المحلية وانخفضت إمدادات إيران وفنزويلا في ظل العقوبات الأمريكية.

أظهر الاستطلاع اليوم الاثنين أن أوبك ضخت 26.63 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن إجمالي إنتاج فبراير شباط، مع تسجيل نيجيريا وإيران وفنزويلا أكبر الانخفاضات.

وبدأ تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وشركاء بقيادة روسيا، في الرفع التدريجي لأحدث تخفيضات إنتاج طبقها.

ويعتمد المدى الكامل لهذه الزيادة في جانب منه على تأثير محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وأظهر المسح أن إنتاج نيجيريا وإيران وفنزويلا انخفض في مارس آذار 50 ألف برميل يوميا لكل منها.

ووجد المسح أن إنتاج نيجيريا انخفض بسبب تراجع الإمدادات إلى مصفاة دانجوتي، مما عوض ارتفاع الصادرات.

وأظهر المسح أن نيجيريا تضخ نفطا أعلى بقليل من هدف أوبك+، بينما كانت الجابون أقل الأعضاء التزاما بمعدلات الإنتاج.

وكشفت مسوح رويترز أن إنتاج إيران تراجع عن معدل فبراير شباط الذي كان مساويا لمعدل سبتمبر أيلول، وكان الأعلى منذ 2018.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في الوقت الذي جددت فيه الولايات المتحدة في ظل تحت إدارة ترامب جهودها لتقليص صادرات النفط الإيرانية.