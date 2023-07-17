انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تسببت في تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع، كما هبط سهم مجموعة ريشمونت للمنتجات الفاخرة بسبب نمو أقل من المتوقع للمبيعات الأساسية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش. وسجل المؤشر زياة ثلاثة بالمئة تقريبا في الأسبوع السابق، مدفوعا بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وأشارت بيانات اليوم إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6 بالمئة وشركات الطاقة 0.8 بالمئة.

وهبط سهم ريشمونت سبعة بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19 بالمئة، لكنها لم ترق إلى مستوى تقديرات المحللين.

وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وكيرينج بما بين اثنين بالمئة و2.7 بالمئة.